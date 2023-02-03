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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:52

Alacak verecek meselesinden tartışmış kolonya döküp yakmış

İstanbul Ataşehir’de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Leyla Seyidova cinayetinin ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre Erkin S., kiraladığı odaya getirdiği arkadaşı Leyla Seyidova ile borç para yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Seyidova’yı bıçaklayarak öldüren zanlı, kolonya ile cesedi ateşe vermiş. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak verecek meselesinden tartışmış kolonya döküp yakmış

Olay, İstanbul Atasehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 8 yıldır dairede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı daireden 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yapılan kontrolde baş ve kol kısımları yanmış Leyla Seyidova'ya ait cesedi bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte olay yerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, oda içerisinde 1 adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Cesedi bulunan kadının üzerinden kesikler olduğu görüldü. Çalışmayı derinleştiren polis cesedi bulunan kadının Leyla Seyidova adlı kişi olduğu tespit edildi. Polis önce Gülçehre K. İle Feruz Y. Adlı kişileri gözaltına aldı. Çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Erkin S.'de Kadıköy'de yakalandı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

KOLONYA DÖKÜP YAKMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İddialara göre evde Gülçehre K. ile Feruz Y. oturuyordu. Bu ikili dairenin bir odasını şüpheli Erkin S.'ye kiralık olarak verdi. Olay günü Erkin S., arkadaşı Leyla Seyidova'yı eve getirdi. İddiaya göre bu ikili arasında daha önce yaşanan bir borç parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Erkin S, Leyla Seyidova'yı bıçakladı. Ardından cesedi yok etmek için kolonya ile ateşe verdi. Olaydan sonrada evden kaçarak Kadıköy'e gitti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alacak verecek meselesinden tartışmış kolonya döküp yakmış
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