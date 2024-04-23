Ölen borçlusunun mezarını açıp, ateşe verdi... ‘Seni hem bu dünyada hem de diğer tarafta yakmak isterim’

15 Nisan günü Gülağaç yolu üzerindeki boş arazide Abdullah Köse silahla canına kıydı. Köse'nin cenazesi Ervah Kabristanlığında toprağa verildi. Köse'den 250 bin TL alacağı olduğunu ileri süren Alaaddin Yöndem, 20 Nisan günü yanına aldığı benzinle mezarlığa gitti. Burada bir süre mezarı kazan Yöndem, daha sonrada mezarı ateşe verdi. Yöndem bu anları sosyal medya hesabından canlı yayın açarak paylaştı.

SENİ HEM BU DÜNYADA HEM DE DİĞER TARAFTA YAKMAK İSTERİM

Alaaddin Yöndem paylaştığı videoda, "Sen bana hayatımın kazığını attın. Sen beni mahvettin, ben seni rahat bırakır mıyım? Şimdi seni burada yakmaz mıyım? Seni hem bu dünyada hem de diğer tarafta yakmak isterim ama seni rahat bırakmayacağım. Evet Apo, döndük dolaştık geldik bak. Kaçmak öyle kolay veya basit değil kardeş. Nereye kaçıyorsun sen? Ezanlar şahit olsun, benim paramı öyle yiyip gidemezsin, eyvallah çekemem. Çoluğumun çocuğumun rızkını sen ye diye vermedim" sözleri ile mezarı ateşe verdi.

Videoyu gören Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Alaaddin Yöndem, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.