Aladağ güzel hizmetlerle tanışacak

Aladağ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mustafa Akgedik ve partililerle birlikte esnafı gezen ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kocaispir, Akören, Başpınar, Kabasakal, Dölekli, Yetimli, Kökez, Soğukoluk, Kıcak, Büyüksofulu, Gerdibi, Sivişli, Bakiler ve Posyağbasan mahallelerinde geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirdi.

Bugüne kadar Yüreğir'de geleceğe ışık tutacak insan odaklı hizmetler yaptığını, büyük ölçekli kentsel dönüşümleri başlattığını anlatan Başkan Kocaispir, şunları söyledi: "Biz Yüreğir'e elimizden geldiğince, imkânlar ölçüsünde değer katmaya çalıştık. Şimdi yeni bir süreç başladı. Cumhur İttifakı'nın etle tırnak olmuş mensupları olarak önümüzdeki dönem artık Adana Büyükşehir ve Aladağ belediyesinin gücünü birleştirmeye, hükümetin imkânlarını da arkamıza alıp Adana'mıza tarihi hizmetler yapmaya niyet ettik. Önümüzdeki 5 yıl Adana ve Aladağ'ın çok güzel hizmetlerle tanıştığı bir dönem olacak. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren hep birlikte el ele omuz omuza, ibadet aşkıyla bu şehre hizmet edeceğiz."