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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:44 Son Güncelleme: 7.8.2022 16:47

Alanya’da arkadaşını öldüren Suriyeli tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Suriye uyruklu iki arkadaş arasında çıkan kavgada arkadaşını öldüren Suriye'li sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da arkadaşını öldüren Suriyeli tutuklandı

Antalya Mahmutlar Mahallesinde aynı evde ikamet eden Suriye uyruklu H.M.(35) ile H.H. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.H., H.M.'nin kafasına sopa ile vurduktan sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan H.M. ihbar üzerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. H.M. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALANYA'DAN KAÇMAK İSTERKEN VALİZİYLE YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından Suriye uyruklu H.H. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli şahsı ilçeden kaçmak üzereyken valiziyle ve olayda kullandığı kanlı sopa ve bıçakla birlikte yakaladı. Suriye uyruklu şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Alanya’da arkadaşını öldüren Suriyeli tutuklandı
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