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Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:03 Son Güncelleme: 13.11.2023 15:00

Alanya’da boyu büyüklüğünde balık yakaladı

Alanya’da yaşayan ve balık tutmak için denize açılan Rüştü Mert Kesmen 1 metre 65 santimetre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında kuzu balığı yakaladı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da boyu büyüklüğünde balık yakaladı

Alanya'da turizm sektöründe çalışan Rüştü Mert Kesmen ve arkadaşı İnanç Helvacı 3 gün önce balık avlamak için tekne ile denize açıldılar. Beraber bir süre küçük balık avlayan Kesmen ve Helvacı bir süre sonra 41 kilo ağırlığında kuzu balığı yakaladı. Ardından kıyıya dönen Kesmen 41 kiloluk kuzu balığını sırtında taşıyarak araca götürdü.

Kesmen, "Kuzu balığını Alanya Kalesi açıklarında oltayla yakaladık. Yakaladığım kuzu balığı 41 kilo. Önce küçük balık yakaladık. Ardından küçük balığı yem yaparak büyük balığa yerdirdik. Balığı tekneye 10 dakikada çektik. Denize açılırken hedefimizde kuzu balığı yakalamak vardı. Hedefimizi tutturduk. Yeni hedefimiz 150 kilo orkinos yakalamak. 41 kilo ağırlığındaki balığı sırtlayarak götürdük. Çünkü o kadar büyük poşet yoktu" dedi.

Kesmen, oltayı satın aldığı Akdeniz Av Galerisi Sahibi Ahmet Ergin'e teşekkür etti.

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Alanya’da boyu büyüklüğünde balık yakaladı
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