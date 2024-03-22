Alanya’da Cumhur İttifakı adayı Yücel’e sevgi seli

MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Başkan Yücel bir yandan seçim ofislerinde vatandaşları ağırlıyor, bir yandan meslek gruplarıyla buluşuyor, bir yandan da esnafları ziyaret ediyor.

Başkan Yücel'e ziyaretlerinde AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birlik Partisi İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Cikcilli Mahallesi ve Obagöl Mevki'nde esnafları ziyaret eden Başkan Yücel tek tek esnafların ellerini sıktı ve hayırlı işler dileklerinde bulundu. Yücel, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hakan Tütüncü'ye, Alanya Belediye Başkanlığı için de bir kez daha kendisinde destek istedi.

ESNAFLARDAN YÜCEL VE TÜTÜNCÜ'YE TAM DESTEK

Esnaflar büyük sevgi gösterisinde bulundukları Başkan Yücel'e seçimlerde destek sözü verdiler. Başkan Yücel'in her zaman yanlarında olduğunu belirten pek çok esnaf Hakan Tütüncü ve Başkan Yücel ile Alanya'ya yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirttiler.

BAŞKAN YÜCEL: 10 YILDIR YAPTIKLARIMIZ BİZE GÜLER YÜZ VE TEŞEKKÜR OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Yücel, "Seçimlere canla başla ve büyük bir kararlılıkla ekibimiz ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de, Alanya'mızın gülen yüzü olan esnaflarımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk. Onların bu sevgisi ve desteği bizlere her zaman güç veriyor. 10 yıldır yaptıklarımız bize güler yüz ve teşekkür olarak geri dönüyor. Bizler Alanya'mızda gülen insan sayısını daha da arttırmak için çıktığımız yolda vatandaşlarımızın desteği ile yürüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız. 31 Mart sonrası esnaflarımızla birlikte Alanya'mız için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.