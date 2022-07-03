Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 3.7.2022 10:01 Son Güncelleme: 3.7.2022 10:30

Alanya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kadın yaralandı.

Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada Uğur Hakan Barlin (22) yönetimindeki otomobil, Gazipaşa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Barlin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan G.Ç., Z.P. ve D.P. isimli kadınlarda ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Yapılan savcı ve polis incelemesinin ardından Barlin'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2022: En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL olacak? Enflasyon farkı Pazartesi netleşecek!
SON DAKİKA | İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! Yaralılar var
SİGARA FİYATLARI YENİ LİSTE: 3 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm memurları sevindiren ek gösterge düzenlemesi! İşte maaş ve ikramiye tablosu
SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DURUM! 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel liste
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri HESAPLARA YATMAYA başladı: Bakanlık duyurdu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Emekli maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? SSK Bağkur 2022 En yüksek ve en düşük emekli zammı ne zaman açıklanır ve ne kadar olur?
3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak, ne zaman uygulanacak? 3600 Ek Gösterge tablosu son durum belli oldu!
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA