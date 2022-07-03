Alanya’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada Uğur Hakan Barlin (22) yönetimindeki otomobil, Gazipaşa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Barlin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan G.Ç., Z.P. ve D.P. isimli kadınlarda ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Yapılan savcı ve polis incelemesinin ardından Barlin'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.