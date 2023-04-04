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Giriş Tarihi: 4.4.2023 17:56 Son Güncelleme: 4.4.2023 17:59

Alanya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin rampasına çıktı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı önünde meydana geldi. H.K. (57) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan üstgeçitin rampasına çarptı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K. (60) isimli kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile yolcuyu çıkardıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.K. durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

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Alanya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı
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