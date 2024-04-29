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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:20 Son Güncelleme: 29.4.2024 16:23

Alanya’da kavgada kafatası kırılan genç hayatını kaybetti

Alanya’da alkol aldıktan sonra arkadaş grubu arasında çıkan kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kavgada kafatası kırılan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Yusuf Çelik (27) ve birlikte alkol aldığı arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çıplaklı'daki evinin önünde darp edilen Çelik ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kafatasında kırıklar oluştuğu öğrenilen Çelik'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya’da kavgada kafatası kırılan genç hayatını kaybetti
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