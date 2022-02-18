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Giriş Tarihi: 18.2.2022 17:39 Son Güncelleme: 18.2.2022 18:55

Alanya'da salon hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da salon hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı.

Alanya İlçesinde 18-20 Şubat tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi Gaziantep Polisgücü takımı temsil ediyor. Takımımız ilk maçında Çekya takımı Slavia Prague ile karşılaştı ve 7-4 galip geldi.

Gaziantep Polisgücü ile birlikte, İngiliz takımı Buckhingam, İskoçya takımı Clydeslade Western, İrlanda takımı Railway Union, Çekya takımı Slavia Prague ve Avusturya takımı SV Arminen'in bulunduğu şampiyonada; şampiyon olan takım Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak. Şampiyonanın ödül töreni 20 Şubat Pazar günü saat 15.00' de gerçekleştirilecektir.

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Alanya'da salon hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası başladı
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