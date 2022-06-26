Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da serada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.6.2022 00:18 Son Güncelleme: 26.6.2022 00:55

Alanya’da serada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da serada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesinde serada elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Hasan Arıkan 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 19 Haziran Pazar günü Antalya'nın Alanya İlçesi Büyükpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Arıkan (17) isimli genç sera üzerinden geçen elektrik kablolarına temas ederek akıma kapıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Arıkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2022 değerlendirmeleri yüzde 40'ın üzerinde oldu! SSK ve BAĞ-KUR En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor kim elendi; Hikmet mi, Ayşe mi, Nagihan mı? 24 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim şampiyonluk adayıydı!
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında? İsmailağa Cemaati yeni temsilcisi Hasan Kılıç aslen nereli? Mahmut Efendi'nin vasiyet ettiği isim duyuruldu!
15 Temmuz şehidinin eşi SABAH'a konuştu: En büyük acılarla sınansınlar
SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması sonucu 24 Haziran 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
Asgari ücrete zam gelecek mi, zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI için formüller masada!
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2022 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 25 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Mahmut Efendi’nin ardından
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da serada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA