Alanya’da serada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay 19 Haziran Pazar günü Antalya'nın Alanya İlçesi Büyükpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Arıkan (17) isimli genç sera üzerinden geçen elektrik kablolarına temas ederek akıma kapıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Arıkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.