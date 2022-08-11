Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da tefecilik yapan şahıs tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 17:17 Son Güncelleme: 11.8.2022 17:34

Alanya’da tefecilik yapan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya İlçesinde birçok vatandaşa yüklü faizlerle para vererek tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da tefecilik yapan şahıs tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, E.Ö. isimli şüphelinin birçok vatandaşa yüklü faizlerle para verdiği ve parayı ödeyemeyen vatandaşlar üzerinde baskı kurarak tehdit ettiğini tespit ederek harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 153 adet fişek ve 25 adet farklı kişilere ait senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya’da tefecilik yapan şahıs tutuklandı
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