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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:16

Alanya'da teknedeki cinayetten 1 kişi tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da teknedeki cinayetten 1 kişi tutuklandı

Alanya'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 şüpheliye yaşamını yitiren gencin yakınları tarafından adliye önünde saldırıya uğradı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen 5 kişiden 4’ü serbest kalırken 1 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da dün gece iskeledeki bir teknede çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ali Çelik'in ölümü ile ilgili olaya karışan 5 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliye öldürülen Ali Çelik'in yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Adliye polisi ve asayiş ekiplerince kavga büyümeden önlenirken, şüpheliler Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü. Savcılıkça 4 kişi serbest bırakılırken, şüpheli G.T.(22) Nöbetçi Mahkemece 'Adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Yaşamını yitiren gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Alanya'da teknedeki cinayetten 1 kişi tutuklandı
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