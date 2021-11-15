Alanya’da teknedeki cinayetten 1 kişi tutuklandı

Alanya'da dün gece iskeledeki bir teknede çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ali Çelik'in ölümü ile ilgili olaya karışan 5 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliye öldürülen Ali Çelik'in yakınları tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Adliye polisi ve asayiş ekiplerince kavga büyümeden önlenirken, şüpheliler Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü. Savcılıkça 4 kişi serbest bırakılırken, şüpheli G.T.(22) Nöbetçi Mahkemece 'Adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Yaşamını yitiren gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.