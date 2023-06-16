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Giriş Tarihi: 16.6.2023 00:07 Son Güncelleme: 16.6.2023 01:04

Alanyalı uzman Çavuş Alpay Aras Pençe- Kilit operasyonunda yaralandı

Antalya’nın Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesi’nde yaşayan Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesi ve yakınları çatışmada yaralanan  Uzman Çavuş Alpay Aras’ın tedavi gördüğü Ankara Gata Hastanesi'ne gitmek için yola çıktılar.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyalı uzman Çavuş Alpay Aras Pençe- Kilit operasyonunda yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Ali efendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında girdiği bir çatışma sonucu yaralandı.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinin kuzeyindeki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, bölgedeki tedavisinin ardından askeri helikopterle Ankara'daki Askeri Gata Hastanesi'ne götürüldü.

Alanya İlçesi Ali efendi Mahallesi Muhtarı Rüştü Vural, askerin ailesine komutanlarca bilgi verildiğini ve Aras'ın durumunun iyi olduğunu söyledi. Vural, ailesi ve yakınları ile birlikte askerin tedavi gördüğü Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını bildirdi.

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Alanyalı uzman Çavuş Alpay Aras Pençe- Kilit operasyonunda yaralandı
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