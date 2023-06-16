Alanyalı uzman Çavuş Alpay Aras Pençe- Kilit operasyonunda yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Ali efendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında girdiği bir çatışma sonucu yaralandı.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinin kuzeyindeki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, bölgedeki tedavisinin ardından askeri helikopterle Ankara'daki Askeri Gata Hastanesi'ne götürüldü.

Alanya İlçesi Ali efendi Mahallesi Muhtarı Rüştü Vural, askerin ailesine komutanlarca bilgi verildiğini ve Aras'ın durumunun iyi olduğunu söyledi. Vural, ailesi ve yakınları ile birlikte askerin tedavi gördüğü Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını bildirdi.