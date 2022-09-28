Alanya’ya tatile gelen Alman müslüman oldu

Müslümanların yaşayışından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran Almanya vatandaşı Dieter Gerlach için Alanya Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Almanya vatandaşı Dieter Gerlach'e özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan'ın konuşmasının ardından Dieter Gerlach Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Müslüman olan Dieter Gerlach 'Davut' ismini aldı. Müftü İlhan, Dieter Gerlach'a ihtida belgesi ile birlikte Almanca Mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.