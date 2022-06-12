Pendik’te korkunç olay! Alçı çıkarmaya gitti, ayak ve bacağı kesildi

"MAKİNENİN ISISINDAN KIZARMA OLABİLİR DEMİŞTİM"

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan doktor Yusuf İ. olay günü gerekli kontroller yapıldıktan sonra alçının çıkarılması için hemşireye gönderdiğini iddia ederek, "Alçı çıktıktan sonra yanıma geldi. Kendisini muayene ettiğimde bir kesik görmedim" dedi. Şüpheli hemşire Ezgi Ö. ise, alçı motoru ile kesme işlemini yaptığını ve hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi. "Alçı çıktıktan sonra hastanın ayağında kesik yoktu ancak makinenin ısısından kaynaklı hafif kızarma olabileceğini belirttim" diye ekledi.

"ADLİ TIP YARALANMAYI BELİRLEDİ, SON DERECE ACI"

Sona gelinen soruşturmada konuyla ilgili SABAH'a konuşan Fatih Keleş'in avukatı Berk Bahadır, "Alçıyı sökerlerken ayağında bir acı hissediyor. Açıyı söken şahsa 'ayağım acıyor lüften yarıda bırakın' diyor. Bunu demesine rağmen doktorun gözetimindeki hemşire alçıyı bilinçsiz bir şekilde müvekkilimin ayağını yaralıyor. Tespit edilen yaralanmaların belge ve bilgileri Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Oradan gelen belgeler müvekkilimin ayağının yaralandığını ve kesiklerin olduğunu ifade ediyor. Biz dava açılmasını talep ettik. Bu tip şikayetleri, yaralanmaları olan vatandaşlar mutlaka haklarını arasın. Çünkü burada özel bir hastaneden iyi bir hizmet almak isteyen müvekkilimin karşılaştığı şeyler son derece acı. Haklı davamızın haklı sonuca ulaşacağını biliyoruz" dedi.