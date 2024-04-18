Aldatmak 66. bölüm fragmanı! ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 66. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkiler niteliktedir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ALDATMAK 65. BÖLÜM İZLE
ATV ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions imzalı Aldatmak dizisi, 65. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
ALDATMAK 66. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Aldatmak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
ALDATMAK 65. BÖLÜM ÖZETİ
Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar.
Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.
Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.
Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur.
Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.
Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur.Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…