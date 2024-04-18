Aldatmak 66. bölüm fragmanı! ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 66. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkiler niteliktedir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?