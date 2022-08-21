Aleksandr Dugin kimdir, öldü mü? Rus siyaset uzmanı “Putin’in Beyni” lakaplı Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugin kimdir, neden öldü?

GERÇEK HEDEF BABASI MIYDI?

Dugina'nın arkadaşı Andrey Krasnov, şu açıklamalarda bulundu:

Krasnov, "Bu onun babasının aracıydı. Darya normalde başka bir otomobil kullanıyordu fakat bugün babasının otomobilini aldı ve Alexander'ın da onunla gitmesi planlanmıştı" dedi. Krasnov, "Fakat Alexander başka bir yoldan gitti. Döndüğünde trajediyle karşılaştı. Şu an anladığım kadarıyla esas hedef Alexander'dı" dedi.

KIZI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanlarından olan ve Putin'e akıl hocalığı yaptığı bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.

Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin'in olay yerine gittiği kaydedildi.