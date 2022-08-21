Aleksandr Dugin kimdir, öldü mü? Rus siyaset uzmanı “Putin’in Beyni” lakaplı Aleksandr Dugin’in kızı Daria Dugin kimdir, neden öldü?

"Aleksandr Dugin kimdir, öldü mü?" soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Suikast saldırısı sonucu kızının öldürülmesi ve Putin'in beyni lakabına sahip olması, bu soruların sıklıkla sorulmasına neden oluyor. Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugin kimdir, öldü mü sorusu sürekli sorulmakta. Peki, Aleksandr Dugin kimdir? İşte detaylar!
ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?
Aleksandr Gelyeviç Dugin (Rusça: Алекса́ндр Ге́льевич Ду́гин; doğum: 7 Ocak 1962, Moskova, Sovyetler Birliği), Rus siyaset bilimci strateji uzmanıdır.
Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanına Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır.
Nasyonal Bolşevik Parti, Nasyonal Bolşevik Cephesi ve Avrasya Partisi'nin kurucusudur. Jeopolitiğin Temelleri (1997) ve Dördüncü Siyaset Teorisi (2009) gibi 30 kadar kitabın yazarıdır. Putin'in baş stratejisti olarak görünen Dugin'in Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dair görüşler vardır. Kızı Daria Dugin 21 Ağustos 2022 tarihinde öldürüldü.
GERÇEK HEDEF BABASI MIYDI?
Dugina'nın arkadaşı Andrey Krasnov, şu açıklamalarda bulundu:
Krasnov, "Bu onun babasının aracıydı. Darya normalde başka bir otomobil kullanıyordu fakat bugün babasının otomobilini aldı ve Alexander'ın da onunla gitmesi planlanmıştı" dedi. Krasnov, "Fakat Alexander başka bir yoldan gitti. Döndüğünde trajediyle karşılaştı. Şu an anladığım kadarıyla esas hedef Alexander'dı" dedi.
KIZI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanlarından olan ve Putin'e akıl hocalığı yaptığı bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.
Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin'in olay yerine gittiği kaydedildi.