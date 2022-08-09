ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2022/ 2 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ALES sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 21 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan ALES/ 2 sınavı için adayların çalışmaları sürüyor. Peki, 2022 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler…