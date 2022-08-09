Haberler Yaşam Haberleri ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2022/ 2 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:48 Son Güncelleme: 9.8.2022 11:48

ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2022/ 2 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesi ALES sınav giriş belgesi sorgulaması arttı. Sınav, 21 Ağustos tarihinde gerçekleşirken öte yandan " ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sınav tarihine yakın zamanda giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor. İşte 2022 ALES sınav tarihleri ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2022/ 2 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ALES sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 21 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan ALES/ 2 sınavı için adayların çalışmaları sürüyor. Peki, 2022 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler…

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş belgeleri yayınlanmadı. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

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ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2022/ 2 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
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