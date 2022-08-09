ALES sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2022/ 2 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ALES sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar ALES sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 21 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan ALES/ 2 sınavı için adayların çalışmaları sürüyor. Peki, 2022 ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler…
ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.
ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.