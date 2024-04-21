ALES sınavına giden astsubay kazada hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde Şerafettin Elçi Caddesine doğru seyir halinde olan Berat G. yönetimindeki cip, kavşaktan çıkan Halil Kurt yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki Ozan Y. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un, arkadaşıyla birlikte ALES sınavına girmek için Cizre'ye gittikleri öğrenildi.