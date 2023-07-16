Alevler hızla yayıldı evler tahliye edildi

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine bölgeye 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplere askeri helikopterler destek verdi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya'da da gökyüzünü kapladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde riskli yerlerden başlayarak vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi. Yerlikaya, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da "Özellikle nemin az olması ve diğer taraftan da rüzgarla beraber yer yer yangının etkisi artıyor.Alevler yer yer ikametgâhlara sıçradı. Mal zararı dışında bir sorun yok" dedi. Yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangında, 7 ev ile 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi. Öte yandan Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlardaki iki noktada orman yangını çıktı. Alevlerin etkilediği Kemel Köyü'nde yaşayanlar, tedbir için tahliye edildi. Mersin Gülnar'da çıkan orman yangını da rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Çavuşlar Mahallesi'ndeki bazı konutlar boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yurt genelinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının söndürüldüğünü, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilerin ise sürdüğünü söyledi.