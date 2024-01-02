Alevlerin arasında kalan iki kişi can verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Dağtabaklı Köyü'nde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, AFAD ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgârın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı. Cenazeler 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.