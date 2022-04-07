Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili karar

Ünlü bir giyim firmasının sahibi olan Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş, Balmumcu'da bir dernekte yapılan "kumar gününde" öldürülmüştü. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, tutuklu bulundukları cezaevlerinden görüntülü olarak mahkemeye bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerine karar verilmesini talep etti.
1 KİŞİYE MÜEBBET
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sergen Güler'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Güler'e ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası verildi.
Sanıklar Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
KUMAR CEZASI
Sanıklardan 8'i "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "suçluyu kayırma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirmek" suçlarından 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru Mehmet S.S.'nin aralarında olduğu 13 sanık ise beraat etti.
ÖRGÜT SUÇUNDAN BERAAT
Sanıklar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından beraat etti. Sanıkların örgüt suçundan cezalandırılmaları için yeterli, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak, kesin delil bulunmadığı kaydedildi.
Firari sanıklar Mustafa Barışer ve Rıdvan Doğan'ın dosyaları, yakalandıklarında yargılanmaları için ayrıldı.
ARSA DEVRİNİ KABUL ETMEYİNCE...
Dava dosyasında, Ali Rıza Gültekin'in 14 Kasım 2018'de saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından bir arsa devri için telefonla arandığı, arsa devri yapmayacağını söyleyen Gültekin'i Barışer'in telefonda tehdit ettiği anlatılıyor. Mehmet Barışer'in Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri yönünde talimat verdiği öne sürülüyor. Saat 22.00 sıralarında 4 sanığın Gültekin'i, kumar oynadığı adrese gidip, öldürdüğü belirtiliyor.