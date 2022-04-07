Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili karar

KUMAR CEZASI

Sanıklardan 8'i "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama", "suçluyu kayırma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirmek" suçlarından 5 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru Mehmet S.S.'nin aralarında olduğu 13 sanık ise beraat etti.

ÖRGÜT SUÇUNDAN BERAAT

Sanıklar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarından beraat etti. Sanıkların örgüt suçundan cezalandırılmaları için yeterli, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak, kesin delil bulunmadığı kaydedildi.

Firari sanıklar Mustafa Barışer ve Rıdvan Doğan'ın dosyaları, yakalandıklarında yargılanmaları için ayrıldı.

ARSA DEVRİNİ KABUL ETMEYİNCE...

Dava dosyasında, Ali Rıza Gültekin'in 14 Kasım 2018'de saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından bir arsa devri için telefonla arandığı, arsa devri yapmayacağını söyleyen Gültekin'i Barışer'in telefonda tehdit ettiği anlatılıyor. Mehmet Barışer'in Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri yönünde talimat verdiği öne sürülüyor. Saat 22.00 sıralarında 4 sanığın Gültekin'i, kumar oynadığı adrese gidip, öldürdüğü belirtiliyor.