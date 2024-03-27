Ali’nin organları 5 hastaya umut oldu

Samsun'da motosikletiyle kaza yapan ve önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Ali Kara'nın (34) bağışlanan organları 5 kişiye umut olacak. 21 Mart'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası ağır yaralan 34 yaşındaki Ali Kara'nın önceki akşam tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekipleri aile ile görüşüp organların bağışlanması konusunda onay aldı. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörleri Dr. Çağatay Erman Öztürk ve Dr. Recep Erik tarafından Ali Kara'dan alınan karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri ve korneaları ise Samsun'daki hastalar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Dr. Çağatay Erman Öztürk, "Aileye teşekkür ediyoruz. Organ bekleyen binlerce hastamız var. Nakil bekleyen hastalarımıza umut oldu" dedi.