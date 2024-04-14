Alışverişe gittikleri evi yağmaladılar… Köpeği bile alıp kaçmışlar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Yağma" olayı Avcılar İlçesi Deniz Köşkler Mahallesi'ndeki bir adreste gerçekleşti. İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; A.H. isimli bir kişi sosyal medya üzerinden satılık ev eşyası ilanları verdi. Sözde alıcı rolündeki 6 kişi eşyaları görmek üzere A.H.'nin ikamet adresine geldi.

İddialara göre A.H. ile fiyatta anlaşamayan altı kişi, A.H.'nin eşyalarını yağmaladı ve eşyalarla birlikte A.H.'nin köpeğini de alarak adresten ayrıldı. Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bir ikamet adresinin çatı katında yakalanan S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G. ve A.G. isimli altı kişi gözaltına alındı. S.A.'nın başka bir "Yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Adreste yapılan detaylı aramalarda A.H.'ye ait köpek ve belgeler, 105 uyuşturucu hap, 62 adet sentetik ecza, 66.5 gram Esrar maddesi, üç mermi ve şarjör ele geçirildi. Yabancı uyruklu ve kaçak olduğu saptanan H.A. sınır dışı edildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Uyuşturucu Madde Ticareti, Yağma" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen diğer 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.