Alkışlar genç çiftçiye

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesine başvurarak aldığı hibe desteğiyle 10 yıl önce 5 dönüm alana sera kuran 42 yaşındaki Yaşar Tosun, domates, biber, salatalık gibi sebzeler yetiştirmeye başladı. Tosun, işleri nedeniyle çok fazla bulunamadığı serada müşterilerinin talebi üzerine "kasiyersiz" satış yapmaya karar verdi. Seranın girişine kova, terazi ve poşetler bırakan Tosun, herkesin görebileceği bir alana, tartıda fiyat belirlemek için sebzelerin numaralarını ve ödeme yöntemini içeren yazı astı. Dalından yenilen sebzeler için ödeme yapılmayan seradan alışveriş yapmak isteyenler, ürünü kendileri tartarak parasını üzerinde "kasa" yazan kovaya bırakıyor, para üstünü de buradan alıyor.Çiftçi Yaşar Tosun, baba mesleği çiftçiliği severek yaptığını söyledi. Devlet desteğiyle 2012 yılında kurduğu serasında çeşitli ürünler yetiştirdiğini anlatan Tosun, şehir içinde ve dışında başka bahçe ve seraları olduğu için burada duramadığını kaydetti. Müşterilerimin çoğunun kendisini tanımadığına işaret eden Tosun, "Buraya gelen müşterilerimiz gerçekten bu güveni sarsmamıştır, hesaba çok dikkat etmişlerdir. Benim en büyük yardımcım müşterilerimdir. Müşterilerimin çoğu bu satışı hoş karşılıyor. Buradaki asıl amaç; müşterimiz seraya kendi bahçesi gibi girsin, burada o tadı tatsın" ifadelerini kullandı.