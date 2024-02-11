Alkışlar şehit babasına

Karaman'da yaşayan kendisi de eski asker olan şehit babası Alahattin Küçük, 2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda oğlu Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan'ı şehit veren Küçük, birçok ilde şehit cenazelerine katılıyor, aileleri ile birebir görüşüp onlara destek olmaya çalışıyor.

KAMPANYASI İLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Alahattin Küçük, 1 ay önce gönülleri fetheden bir projeyi hayata geçirmeye başladı. Küçük, kendi imkanları ile Karaman'da bulunan okullarda her üç sınıfın kapısına şehitlerimizin fotoğraflarını giydirip, onların hayat hikayelerini yazdırıyor.

Bu süre içerisinde 9 okulda 27 şehidimizle ilgili çalışmalarını tamamlayan Küçük'e çevresinden de destek geldi. Çalışmaları yakından takip eden ve kendisi de bu çalışmalarda yer alan Küçük'ün bu azmini görenler maddi ve manevi olarak destek olaya başladı.

'ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMASIN, YAŞASIN'

Projenin çok güzel ilerlediğini belirten Alahattin Küçük SABAH'a konuştu. Küçük, "Bu yola çıkarken ki amacım şehitlerin ismi yaşasın, unutulmasın. Çocuklara vatan, bayrak sevgisini ve şehitliğini anlatmak istiyorum. Bu değerlerimizi yaşatalım. 27 şehidimiz ismini tamamladık. Hedefim okulların kapanmasına kadar 100 şehide tamamlamak. Projeden haberi olanlar da maddi ve manevi destek vermeye başladılar. Türkiye'nin her yerinden şehidimizin ismini veriyoruz. Hepsi bizim şehidimiz, hepsi bu ülke için şehit oldu. Biz bir bütünüz. Şehit aileleri de bunları gördükçe çok mutlu olduklarını ifade ediyor. Öğrenciler de çok etkilendiklerini, mutlu olduklarını belirtiyor. Merakla şehitlerimizin fotoğraflarına bakıyorlar. Şehitlerimizi unutmamamız gerekiyor diyorlar. 3 sınıfa yapıyorum diğer sınıflara yapmayacak mısın diyorlar. Ben ön ayak olmak istiyorum. İnşallah gerisi de gelecek" dedi.