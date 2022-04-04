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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Alkışlar Zeynep öğretmene matematiği müzikle sevdiriyor

FERHAT LAP FERHAT LAP
Alkışlar Zeynep öğretmene matematiği müzikle sevdiriyor
Hakkarı'nın Yüksekova ilçesindeki Kuruköy Mahallesi Ortaokulu'nda 4 yıldır görev yapan öğretmen Zeynep Topraktan (30) matematik dersini müzikle öğrencilere sevdiriyor. Aslen Adıyamanlı olan Zeynep Topraktan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Matematik öğretmeni olan Zeynep Topraktan ilk görev yeri olan Hakkâri Yüksekova ilçesindeki Kuruköy Mahallesi Ortaokulu'nda bilişsel performansı artırdığını düşündüğü müziği matematikle birleştirdi. Çocuklara matematiği müzikle öğreten Zeynep Topraktan "Aslında üniversite yıllarında yazdığım matematik şarkılarına yenilerini de ekleyerek öğretmenlik hayatımda uygulamaya başladım.



Günümüzde bilinen Türk Halk Müziği, pop, rock, arabesk ve diğer müzik tarzlarından oluşan karaoke şarkıların üzerine matematik konularını uyarladım. Bunlara uygun koreografi gösterileri çalıştık. Artık baş belası olarak görünen matematik dersi daha eğlenceli bir hale gelmeye başladı. Çocuklar daha heyecanla derse girmeye başladılar" dedi. Öğrencilerden 12 yaşındaki Zerya Nüdem Diri ise, "Denemede soruları şarkılarımızı içimden söyleyerek çözdüm" dedi.

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Alkışlar Zeynep öğretmene matematiği müzikle sevdiriyor
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