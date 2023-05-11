Alkolden ehliyetine el konuldu: Gerçek bu yöntemle ortaya çıktı...

AİLESİYLE SORUNLAR YAŞADI

İlkay Kocatepe, yaşadıklarını anlatarak, "En son bir yılbaşı gecesi tüketmiştim. Ancak ailevi sorunlara yol açtığı için yıllar önce bir tercih yapmak zorunda kaldım. İçki ve sigarayı bıraktım. Kaza sonrasında alkollü olduğum çıkınca şaşırdım. Hatta yanlışlık olduğunu söyleyip, hastanede ısrar ettim. Bana bunun yönteminin savcılığa giderek itiraz etmem gerektiği söylendi. Savcılıkta yazıyı ifade verdim. Şahit numunelerin saklanmasını istedim" dedi.

'İŞİMDEN DE OLABİLİRDİM'

Olaydan sonra ailesiyle güven sorunu yaşadığını belirten İlkay Kocatepe, "Ailem, bana 'demek ki sen içki içiyormuşsun' demeye başladı. Bunun yanında işimden de olabilirdim. Ehliyetim olmadığı için belediyede işimi kaybetmemek için başka bir birimde işçi olarak çalıştım. Çevremdeki dostlarıma kendimi de anlatamadım. Bana 'Sen içiyor muşsun, niye bize aksini söyledin' diyenler de oldu. Ya kazada ölmüş olsaydım. Kazadan sonra belki de tüm maddi masraflar ailemden istenecekti. Açtığımız dava sonucu adli tıp kararıyla alkolsüz olduğum anlaşıldı. Vatandaşlar, böyle durumda kendine inanıyor ve güveniyorsa savcılığa gidip, muhakkak hastanede verdikleri kan örneğinin şahit numunelerinin saklanması için dilekçe versin. Ayrıca şahit numunelerin barkod numaralarını da muhakkak isteyin" dedi.

'VATANDAŞ HAKLIYSA SONUNA KADAR GİTMELİ'

Kocatepe'nin Avukatı Barış Can Gürlük, bu ayın başında kararın kesinleştiğini belirtip, "Kan testinde alkol tespit edildikten sonra itiraz çok sık yapılabilen bir durum değil. Müvekkilimizin kendine güvenmesine biz de güvendik. Hastanelerde, alkollü kişilerden alınan şahit numune kan örneği vardır. Bu pek bilinmez. Savcılığa talepte bulunduk. Adli Tıp Kurumu, bu şahit numune kan örneklerini test etti. Sonucunda da müvekkilimin alkollü olmadığı ortaya çıktı, ehliyeti iade edildi. Para cezasının iptaline gidildi. Ayrıca savcılık tarafından başlatılan soruşturmada kovuşturmanın yer olmadığına karar verildi. Vatandaşlarımız kendine güveniyorsa, böyle durumlarda sonuna kadar gitmeli" diye konuştu.