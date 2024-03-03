Alkollü magandalar 19 aracın lastiğini kesti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, 19 aracın lastiklerini bıçakla kesti. İhbar üzerine polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını detaylıca inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerinin F.A, Ş.B. ve A.E. olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelilerin yol boyunca araçlara zarar vererek ilerledikleri, olayı gerçekleştirdikten sonra da yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Şüpheli 3 şahıs aynı gün olayda kullandıkları suç unsuru bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler F.A, Ş.B. ve A.E. sevk edildikleri adliyede "mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.