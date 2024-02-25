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Giriş Tarihi: 25.2.2024

Alkollü sürücü otomobile çarptı

Alkollü sürücü otomobile çarptı
Manisa'nın Kula ilçesinde arızalanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile TIR çarptı. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus Yükselten, otomobili arıza nedeniyle emniyet şeridinde çekti. Yunus Yükselten ile araçtaki Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten, arızalanan aracı tamir etmek istediği sırada, aynı yönde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki TIR, otomobile çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Ömer Faruk Yükselten, olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.
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Alkollü sürücü otomobile çarptı
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