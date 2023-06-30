Alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı: 8 yaralı

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Serap Noyan, Ceyda Noyan, Mehtap Yıldız, Meliha Altun, Neşe Çelebi ve Şermin Kaplan, yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Noyan'nın 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi.