Haberler Yaşam Haberleri Motosikleti tamir etmek isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:12 Son Güncelleme: 6.12.2022 13:22

Motosikleti tamir etmek isterken canından oldu

Motosiklet tamircisi Muammer Yardım (59) geçtiğimiz gün Trabzon’un Akçaabat ilçesinde motosikletini tamir etmeye çalıştığı sırada hayatını kaybetti. Yardım’ın motosikleti sigara içerken tamir etmeye çalıştığı, depodan sızan yakıtın bu nedenle alev alması sonucu yanarak öldüğü ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Motosikleti tamir etmek isterken canından oldu

Motosiklet tamircisi Muammer Yardım'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş mahallesinde meydana gelen olayda Muammer Yardım (59) isimli kişi, sigara içerken tamir etmeye çalıştığı motosikletin deposundan sızan yakıtın sigaradan alev alması üzerine yanmaya başladı. Alevler içinde kalan Yardım, dengesine kaybederek yola düştü. Yardım'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Son görüştüğü kişilere ulaşan polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Yardım'ın ilçeye bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde olduğu tespit etti.

Mahalleye giden ekipler, Muammer Yardım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yanmış bir şekilde bulunan Yardım'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
SON DAKİKA: Aslı Baykal CHP'nin vizyon belgesini bombaladı: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Seçmen mesajı aldı...
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı
SON DAKİKA: Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu rakama döndü
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikleti tamir etmek isterken canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA