Motosikleti tamir etmek isterken canından oldu

Motosiklet tamircisi Muammer Yardım'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş mahallesinde meydana gelen olayda Muammer Yardım (59) isimli kişi, sigara içerken tamir etmeye çalıştığı motosikletin deposundan sızan yakıtın sigaradan alev alması üzerine yanmaya başladı. Alevler içinde kalan Yardım, dengesine kaybederek yola düştü. Yardım'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Son görüştüğü kişilere ulaşan polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Yardım'ın ilçeye bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde olduğu tespit etti.

Mahalleye giden ekipler, Muammer Yardım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yanmış bir şekilde bulunan Yardım'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.