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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Alman baron gözaltında

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Alman baron gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen Kartel-4 Operasyonu'nda Almanya'nın Kırmızı Bülten ile aradığı Sammy Ali İstanbul'da gözaltına alındı.
Sammy Ali'nin "Uyuşturucu madde tedarik ettiği, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü" yaptığı tespit edildi.

KARARLILIK MESAJI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kararlılık mesajı vererek "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Alman baron gözaltında
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