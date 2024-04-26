Almanya’daki sahte ehliyet çetesinin lideri Türk çıktı

Almanya'da kurdukları kliniklerde alkol ve madde bağımlısı yüzlerce hastaya "temiz" raporları düzenleyerek tekrar ehliyet almalarını sağlayan çete çökertildi. Çetenin yöneticisi olduğu ileri sürülen Türk asıllı eski DJ Deniz K. ve rap'çi Manuellsen hakkında ticari dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şirketin yöneticilerinin Dubai'ye kaçarak krallar gibi yaşadığı ortaya çıktı. Almanya Federal Karayolu Araştırma Enstitüsü (BASt), ülkede her yıl yaklaşık 80 bin alkol ve madde bağımlısının ehliyet alabilmek için girdiği ve ortalama yüzde 40'ının başarısız olduğu tıbbi-psikolojik sınavlarında (MPU), son yıllarda başarı oranının artması üzerine, ihbar edilen kliniklerle ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Almanya'nın birçok bölgesinde şubesi bulunan, yöneticiliğini eski DJ Deniz K. (40) ve Manuellsen sahne adıyla bilinen ünlü rap'çi Emmanuel Awere Yazze Twellmann'ın (44) yaptığı MPU King Danışma Kliniği, polis tarafından takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tedavisi devam eden alkol ve madde bağımlısı hastalara idrar, saç ve kan örnekleri bile alınmadan temiz raporu düzenlediği belirlendi.Bu tür sahte belgeler için ise suçun türüne göre 2 bin ila 8 bin euro arasında para alındığı tespit edildi. Sahte belgeler sayesinde yüzlerce alkol ve madde bağımlısının tekrar direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Müşterilerine 6 haftada ehliyet vaadinde bulunan kliniğin kurduğu tezgâhla milyonlarca euro vurgun yaptığı öne sürüldü. Operasyon düzenleyen polis, Deniz K.'nın Dubai'de olduğunu belirlerken, Manuellsen'e ise ulaşamadı. İkilinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise veri depolama aygıtları, cep telefonları ve çok sayıda evraka el kondu. Deniz K. ve Manuellsen ile 5 şirket çalışanı hakkında ticari dolandırıcılık ve belgede sahtecilik iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, alkol ve madde bağımlısına sahte raporlarla ehliyet hakkı kazandırdığı ileri sürülen Deniz K.'nin ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.