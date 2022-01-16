Almanya’ya götürme vaadiyle dolandırdı

İstanbul Sancaktepe'de 10 Eylül 2020 tarihinde 25 yaşındaki Erdem D., yurtdışına çıkarak yeni bir hayat kurmak istedi. Almanya'ya giderek orada işçi olarak çalışmak isteyen genç adam, yurt dışına çıkmanın yollarını aramaya başladı. Bu süreçte karşısına çıkan 39 yaşındaki Bünyamin K., kendisine yardım edebileceğini söyleyince genç adamın başına gelmeyen kalmadı.

ALMANYA YERİNE SAVCILIĞA KOŞTU

Almanya'ya gitmesi ve orada çalışması konusunda destek olacağını, nakliyat işlemlerini halledeceğini ve kendisine bu aşamada beklemede kalmasını söyleyen Bünyamin K.'ye bu yardımın karşılığında yaklaşık 20 bin lira parasını veren Erdem D., parayla birlikte Bünyamin K.'nin de ortadan kaybolmasıyla dolandırıldığını anladı. Yaşadığı şokun ardından savcılığa koşan genç adam, dolandırıldığı iddiasıyla Bünyamin K.'dan şikayetçi oldu.

BU SEFER FİLM DEĞİL GERÇEK

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Bünyamin K.'nin Erdem D.'ye karşı hileli sözler sarf ettiği, müştekinin hileli sözlere inanarak şüphelinin banka hesabına yaklaşık 20 bin lira para gönderdiği, şüphelinin daha sonra kayıplara karıştığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği için sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve bu nedenle uzlaşma prosedürünün uygulanamadığı aktarıldı.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

Müştekinin şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir neden olmadığının belirtildiği iddianamede, müşteki beyanını doğrular nitelikte banka dekontları olması ve şüpheli hakkında yapılan sorgulamada birçok benzer suç kayıtlarının tespit edilmesi gerekçeleriyle Bünyamin K.'nin 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

FİRARİ DOLANDIRICIYA 2 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, firari sanık Bünyamin K.'nin aynı sistemle birçok insanı dolandırdığına vurgu yaparak 'Dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 10 bin lira hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.