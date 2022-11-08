Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm fragmanı izle! TRT1 ile Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı?

Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler.