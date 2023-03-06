Alperen amcasına emanet

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yılmaz, depreme Hatay, Kırıkhan'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Zafer Apartmanı'nın 3. katındaki evlerinde ailesiyle yakalandı. Ara tatilde ailesini ziyarete gelen Yılmaz, oturdukları binanın yıkılması sonucu Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi babası Sinan (51) ve annesi Ebru (46) ile kız kardeşi Sevde Sena Yılmaz'ı (15) kaybetti. Yıkıntılar arasından 74 saat sonra Bartın'dan gelen madenciler ve depremin hemen ardından Düzce'den yola çıkan amcası Süleyman Yılmaz tarafından çıkarılan Alperen'in enkaza sıkışan sol kolu, Bolu'da süren tedavisi kapsamında ampute edildi. Hayatını kaybeden kardeşi, yengesi ve yeğenini memleketleri Bolu'da defneden amca Yılmaz'ın tek tesellisi tedavisinin ardından Düzce'deki evine getirdiği yeğeni Alperen oldu. Kısa süre sonra apartmanın büyük gürültüyle çöktüğünü belirten Yılmaz, sol kolunun çöken tavan ile sandalye arasında sıkıştığını söyledi. Yılmaz, "Beni çıkarsa çıkarsa amcam çıkarır demiştim, öyle de oldu zaten" diye konuştu. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım Düzce depremini yaşayan amca Süleyman Yılmaz, "Allah'a şükür Alperen'imizi sağ salim çıkardık ama kardeşim, eşi ve küçük yeğenimizi kaybettik. Alperen onların bize armağanı oldu. Dayanılmaz, çok güç ama tek mutluluğumuz Alperen'imiz oldu" dedi. AA