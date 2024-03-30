Alt yapıdan üst yapıya, yeşil Düzce’den spor şehrine turizmin yüzyılı Düzce’de yaşanacak

Düzce'de içme suyunda özellikle yoğun yağışlar sonrası yaşanan 'kesinti' 'basınç' ve 'kirlilik' sorunlarını kökünden çözmek üzere Düzce Belediyesi tarafından proje hazırlanırken, bütçeler de oluşturuldu.

DÜZCE'NİN İÇME SUYU SORUNU KALMAYACAK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 'nün mega projeleri arasında yer alan "içme suyuna yönelik olarak, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen proje kapsamında içme suyu kaynağı sayısı 3'e çıkarıldı ve ana isale hatları yenilendi. Yeni kaynaklar üzerinde regülatörlerin inşaat çalışmaları devam ederken, proje kapsamında günde 25 bin metreküp su arıtma kapasitesi bulunan mevcut arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle günlük 130 bin m3 su arıtma kapasiteli yeni bir tesis de inşa ediliyor. Ayrıca projede 50 bin m3'lük 2 adet su deposu yer alıyor.

İller Bankası kaynakları kullanılarak yapılacak diğer proje ise şehir içme suyu şebekesinin tamamının değiştirilmesini öngörüyor. Proje kapsamında cadde ve sokaklarda su birikintilerini önlemek üzere yağmur suyu hatlarının yapılması da planlanıyor.

Düzce'de 5 yıllık görev süresi boyunca değişim, dönüşüm ve yenileme kararlılığı ile çok sayıda projeye imza atan Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, yeni dönem için hazırlıkları tamamlanan ve inşaat çalışmalarının seçim sonrasında hemen başlayacağı projelerden biri olan Millet Bahçesi 2. Etap, Anıt Eser ve Yeşil Yol hakkında konuştu.

YENİ DÖNEMDE DE DÜZCE'NİN İMZASI FARUK ÖZLÜ OLACAK

Şehrin merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi 2. Etap'ın projesinin hazır olduğunu ve ihale aşamasına geldiğini aktaran Başkan Özlü; "Şehir merkezindeki yeşil alanlarımızı daha verimli kullanmak üzere yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Milletin olanı millete tahsis ettik. Anıtpark ile entegre hale getirdiğimiz 30 dönümlük ilk etapta hemşerilerimiz nefes alıyor. Şimdi ikinci etap diyoruz. Şehir merkezimizin en büyük yeşil alanını inşa edeceğiz. Eski stadyumun olduğu alanın tamamı olduğu gibi kalacak, toplanma alanı olarak değerlendirilecek şekilde, çevresini de yürüyüş yolları, bisiklet yolları, park, dinlenme alanları ve çimlerle donatılmış bir sosyal yaşam merkezi olarak inşa edeceğiz. 56 dönüm bir alandan söz ediyoruz. Şehrin merkezinde bu büyüklükte bir alanın yeşil olması, park olması, şehrimizin doğasına duyduğumuz saygının bir kanıtıdır. Bugüne kadar ne planladıysak, çevresel faktörlerden kaynaklı gecikmeler olsa bile hepsini yaptık. Yaparız dediysek mutlaka yaparız, yapamayacağımız hiçbir konuda da söz vermeyiz" dedi.

DÜZCE'DE ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

Dr. Faruk Özlü'nün geride bıraktığı 5 yıl içinde şehrin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan en önemli yatırımlarından biri olan spor alanları şehrin dört yanına hitap edecek şekilde geliştirilecek. Geride kalan 5 yıllık hizmet süreci içinde şehir merkezinde kalan stadyumu Güney Spor Kampüsü içinde TFF standartlarına uygun olarak inşa edilen 7 bin 200 kişilik stada taşıyan Başkan Dr. Faruk Özlü, gelecek dönemde de yeni spor yatırımları yapacağını daha önce açıklamıştı.

HER BRANŞA HİTAP EDEN SPOR VADİSİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Düzce ziyaretinde gündeme gelen spor yatırımlarının detayları hem Bakan Bak'ın açıklamalarında hem de Düzce İçin 100 Proje kitabında da yer aldı. Projeler kapsamında Düzce'nin kuzeyinde inşa edilecek spor kampüsü içinde atletizm pisti ve çok sayıda spor branşına hitap edecek şekilde alanlar hazırlanacak. Ayrıca Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan 5 bin metrekarelik arazi üzerine çok amaçlı bir spor salonu, gençlik merkezi inşa edilecek. Okçuluk ve salon sporlarına gelen yoğun talep üzerine çok sayıda spor branşına hitap edecek büyük yatırımlar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

TURİZMİN YÜZYILI DÜZCE'DE YAŞANACAK

Özlü 'nün her zaman sözünü ettiği Düzce'nin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak adımları atmaya devam ediyor. Doğal zenginliklerin büyük yer kapladığı Düzce'ye konaklamalı turizm gezilerinin düzenlenmesi, turların geçiş rotalarına eklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği kuran Başkan Özlü, çalışmaları kesintiye uğratmadan gelecek dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı'nda kurulan sosyal tesis sayesinde günübirlik ziyaretler için sıkça tercih edilen doğal güzellik geçtiğimiz aylarda yapımında sona yaklaşıldığı Bungalov ve Dome Çadırlarla da turizm potansiyelini giderek zenginleştiriyor. Önümüzdeki yaz misafirlerin ağırlanacağı konaklama alanları hem yerelde hem de ulusalda heyecanla karşılandı. Yine Akçakoca'da bulunan Akçakoca Bey Konakları ile Vilayetler Evi Hotel'in Düzce Belediyesi işletmesine devredilmesi de turizme yapılan yatırımların çok yönlü olduğuna kanıt olarak değerlendirildi.