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Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:59 Son Güncelleme: 20.12.2021 15:06

Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe İstanbul’da toprağa verilecek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe İstanbul’da toprağa verilecek

Türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısıyla sarsıldı. Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe’nin Göktürk’te babaevine getirilip toprağa verileceği kaydedildi.

Türkücü İzzet Altınmeşe evlat acısıyla sarsıldı. Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin Göktürk'te babaevine getirilip toprağa verileceği kaydedildi.

Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Ali Murat Altınmeşe, son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol almıştı. Oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken cenazesinin Salı günü Babasının oturduğu Göktürk'e getirileceği ve İkindi Namazına mütakip Göktürk Merkez Camiinden kaldırılacağı kaydedildi.

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Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe İstanbul’da toprağa verilecek
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