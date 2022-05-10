Haberler Yaşam Haberleri Alzheimer hastası yaşlı adam sağ bulundu
Giriş Tarihi: 10.5.2022 11:55 Son Güncelleme: 10.5.2022 12:31

Alzheimer hastası yaşlı adam sağ bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Alzheimer hastası yaşlı adam sağ bulundu

Bursa'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, ailesine haber vermden evden çıktıktan sonra kayboldu. Her yerde aranan yaşlı adam, kolundaki akıllı saat sayesinde Uludağ’ın eteklerinde bulundu.

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, kimseye haber vermeden evden çıktı. Yakınları tarafından her yerde aranan adamı AFAD ve ANDA ekipleri de aramaya başladı. Daha önce defalarca kaybolduğu için ailesi tarafından koluna akıllı saat takılan adam, GPS sinyalinin tespit edilmesiyle birlikte kaybolduktan 8 saat sonra Uludağ'ın eteklerinde bulundu. Bulunduğu Ormanlık araziden ambulansın bulunduğu alana indirilen yaşlı adam, yapılan ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKILLI SAATTEKİ UYGULAMAYLA BULUNDU
Babasının 4 senedir Alzheimer hastası olduğunu ve sık sık kaybolduğunu belirten Mehmet Yılmaz'ın kızı Güler Ak, "Babam yaklaşık 4 senedir Alzheimer hastası. Saat 14.30 sıralarında çıkmış evden. Ablam bana akşam haber verdi. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı uzun süre dayanmadığı için sık sık bakamadık bu yüzden de kaybolduğunu geç anladık. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Survivor gibi parti! Elenen gidiyor
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Osmangazi Köprüsü'nde garanti aşıldı: Yüzde 120'nin üzerine çıktı
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
Fenerbahçe’miz neden kapatıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alzheimer hastası yaşlı adam sağ bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA