Alzheimer hastası yaşlı adam sağ bulundu

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, kimseye haber vermeden evden çıktı. Yakınları tarafından her yerde aranan adamı AFAD ve ANDA ekipleri de aramaya başladı. Daha önce defalarca kaybolduğu için ailesi tarafından koluna akıllı saat takılan adam, GPS sinyalinin tespit edilmesiyle birlikte kaybolduktan 8 saat sonra Uludağ'ın eteklerinde bulundu. Bulunduğu Ormanlık araziden ambulansın bulunduğu alana indirilen yaşlı adam, yapılan ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKILLI SAATTEKİ UYGULAMAYLA BULUNDU

Babasının 4 senedir Alzheimer hastası olduğunu ve sık sık kaybolduğunu belirten Mehmet Yılmaz'ın kızı Güler Ak, "Babam yaklaşık 4 senedir Alzheimer hastası. Saat 14.30 sıralarında çıkmış evden. Ablam bana akşam haber verdi. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı uzun süre dayanmadığı için sık sık bakamadık bu yüzden de kaybolduğunu geç anladık. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Çok şükür sağ salim bulundu" dedi.