‘Amansız elli’ soğukları geliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, gelecek hafta itibarıyla halk arasında "karakış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havaların yaşanacağını belirtti. Köse şunları söyledi:Amansız kelimesi "aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim" olarak geçmektedir. Bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermiş.Soğuklar 11 Ocak'tan itibaren başlayacak ve 50 gün sürecek. Diğer dönemlerde yaşanan soğuklar genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip yerini ılık havaya bırakır.ABD, Japonya, Filipinler, Meksika gibi okyanusa kıyısı bulunan ülkelerde görülen tayfunlara verilen isimler her yıl değişiyor. Atalarımız ise uzun yıllar yaptıkları gözlemler ile sayılı fırtına ve günlere hafızalarda kalacak, o fırtınayı nitelendiren isimler vermişlerdir. Örneğin eylül ayının son haftasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve fırtına, kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için "kestane karası fırtınası" ismini vermişler.Eski kuşaklarda "Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer" inanışı hâkim. Atalarımızın bu tahminine göre, geçen güz neredeyse yağmur yağmadı. Bu durumda bu kış kısa sürecek. Tutup tutmayacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. AA