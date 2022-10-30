Trafik canavarı Ferhat’ımızı aramızdan aldı! Amasya muhabirimizi kaybettik

SABAH Gazetesi Amasya Muhabiri Ferhat Lap (49), üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin, 27-30 Ekim tarihleri arasında düzenlediği Alanya Medya Buluşması için, geçen Cuma günü Antalya'nın Alanya ilçesine gitti. Törenin ardından, önceki gece Türkler Mahallesindeki duraktan, bir arkadaşını otobüse bindirerek uğurlayan Lap, ardından kaldığı otele dönmek istedi. Ancak, D-400 karayolu üzerindeki yaya geçinden geçtiği sırada, Antalya yönünden Alanya yönüne giden ve hız yaptığı iddia edilen Hüseyin Eker'in kullandığı turizm transfer aracı, Ferhat Lap'a çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen Lap, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüsü Hüseyin Eker ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Lap, bugün memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Turkuvaz Medya Grubu olarak, Ferhat'ın eşi, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.Lap 2012'de de kaldırımda yürürken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, 2 hafta yoğun bakımda kalmıştı. Tam kusurlu sürücüden ise "Bir ay boyunca yaşlı ya da bakıma muhtaç birisine bakması" karşılığında şikâyetçi olmamıştı.