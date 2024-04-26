Amasya Üniversitesi Türkiye Şampiyonu oldu

Bu sene Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Üniversiteler Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan Amasya Üniversitesi Ayak Tenisi Takımı, şampiyonaya damga vurdu. Karşısına çıkan hiçbir rakibe yenilmeyen Amasya Üniversitesi takımı, namağlup olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona tarihine adını altın harflerle yazdıran Amasya Üniversitesi, Türkiye Şampiyonluğu ardından hedefini yükselterek önce Avrupa daha sonra da Dünya Şampiyonluğu için hazırlıklarına başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 Üniversiteler Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Erkekler kategorisinde 9, kadınlarda ise 7 üniversitenin katıldığı ayak tenisi müsabakalarında Amasya Üniversitesi erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken, kadınlarda ise 3. oldu.

Amasya Üniversitesi Ayak Tenisi Takımı antrenmanına konuk olarak sporcuları kutlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Ayak tenisi takımlarımızın aldığı başarıdan dolayı çok mutluyuz. Üniversiteler Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası erkekler kategorisinde birinci olmak, kadınlarda ise 3. olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bundan dolayı hem hocamızı hem de öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Üniversite olarak, başta spor faaliyetleri olmak üzere öğrencilerimizin kabiliyetlerini destekliyoruz. Ülkemizi temsil noktasında yurtiçi ve yurtdışı her türlü desteği sporcularımıza sağlayacağız. Amasya Üniversitesi Erkek Ayak Tenisi takımı Türkiye şampiyonu olmasının ardından Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Üniversite vakfının kurulmasıyla bilimde, sporda ve sanatta başarılı olan öğrencilerimizi burslarla da destekleyeceğiz. " dedi.

Ayak tenisi sporcularının daha önce okul takımında futbol oynadığını söyleyen Amasya Üniversitesi Ayak Tenisi Takımı Antrenörü ve Öğr. Gör. Ali Galip Yücel, "Öğrencilerimizin içinden yetenekli olanları, milli olabileceklerine inandığımız sporcuları tespit edip bu yarışmalara katmıştık. Onlar da bizi mahcup etmediler.

Yetenekli gördüğümüz sporcularımız, yeteneklerini daha üst seviyeye taşıdılar ve bu şekilde de futboldan ayak tenisine Türkiye şampiyonluğu geldi ve milli takıma kadar yükselme başarısı göstermiş olduk." şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinde okuyan Amasya Üniversitesi Ayak Takımı sporcusu Serdar Demir, "9 takım arasında süper ligde ayak tenisi maçlarımızı oynadık. Grup maçlarında da 4 takım vardı. 3 maç yaparak grup maçlarını 2-0'lık setlerle tüm maçlarda kazanarak yarı finale çıkmaya hak kazandık. Yarı finaldeki rakibimiz Süleyman Demirel Üniversitesindeki milli takım sporcularıydı. Milli Takım sporcularıyla güzel bir maç oldu, başa baş geçti ve setleri yine 2-0 kazandık. Son maçta da ev sahibi Kütahya Dumlupınar Üniversitesini 2-0 yenerek Türkiye şampiyonu olduk." dedi.

Antrenman, Amasya Üniversitesi Ayak Tenisi Takımı teknik heyeti ve sporcularının kazandıkları kupalarla Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile hatıra fotoğrafı çektirmeleriyle sona erdi.