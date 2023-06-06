Amasya Valisi Mustafa Masatlı sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Zilal Şahin'i bulmak için ekiplerin yoğun mesai harcadığını ifade eden Masatlı, "Önümüzdeki 4 gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yer yer yoğun ve sağanak yağışlar da beklenmekte olup, halkımızca su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önemle rica ediyoruz." diye konuştu.