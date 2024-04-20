Amasya’da feci kaza: 1 ölü

Olay, sabah erken saatlerinde Çeltek mevkisinde meydana geldi. Giresun nüfusuna kayıtlı 70 yaşındaki Hasan Türk idaresindeki otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bağlantı yolunda durdu.

Kaza sonucu olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 70 yaşındaki sürücü Hasan Türk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yolcu koltuğunda bulunan ve eşi olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Y.T ise yaralı olarak Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

70 yaşındaki sürücünün trafik kazası öncesi mi yoksa trafik kazası anında mı hayatını kaybettiği, Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan adli tahkikat sonrasında belli olacak.