Amasya’da sele kapılmıştı: Ekipler Zilal Şahin’i arıyor!

Arama Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kızılkışlacık Köyü Muhtarı İbrahim Gök, "Yukarıdan aşağı bir tane vatandaş bana işaret yaptı. Bende bekledim onunla görüştüm. İsminin Serkan Şahin olduğunu söyledi. Gölette biz mahsur kaldık, sele kapıldık bizi kurtarın diye benden yardım istedi. Bende 112'yi aradım. 112'yi aradığımda burada böyle bir kayıp olduğunu, Serkan Şahin'in ifadesine göre kayıp olduğunu söyledim. Şuanda durumu vatandaşın bir tanesi Serkan Şahin sağ olarak hayatta. Onun ifadesine göre eşiyle Zilal olduğunu söyledi, Zilal Şahin ve bir tane de arkadaşı Murat Ekşi diye arkadaşının kaybolduğunu söyledi. Şuan ki durum Murat Ekşi diye olan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Zilal Şahin ve araçlarının arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.