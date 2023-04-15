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Giriş Tarihi: 15.4.2023 17:49 Son Güncelleme: 15.4.2023 18:18

Amasya’da trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Amasya’da trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Nebioğlu (42) yönetimindeki 61 NL 200 plakalı otomobil, Ahmet Gergin (37) yönetimindeki 05 AAL 460 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle beraber aynı aileden ikisi çocuk Selim Asaf Gergin (1), Esin Yağmur Gergin (5) Dürdane Gergin (34), Halil Gergin (23) ve Münevver Gürel (70), yaralandı. Yaralılar ambulansla Suluova ve Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Amasya’da trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı
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