Amasya’daki kaçak göçmen olayına bakanlık el attı... Soruşturma başlatıldı

Amasya'da bir tırın dorsesinde bulunan Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen, ülkelerine geri gönderilmek üzere Amasya İl Göç İdaresine teslim edildi. Amasya İl Göç İdaresi binasında tutulan 64 kaçak göçmenden 25'i bulundukları binadaki pencere korkuluklarını sökerek kaçtı. Polis ekipleri bir kez daha kaçak göçmenlerin peşine düşüp 25 göçmenden 24'ünü yakaladı. Olaylar üzerine İçişleri Bakanlığı, Amasya İl Göç İdaresi hakkında soruşturma başlattı.

13 Nisan Cuma günü Ağrı'dan İstanbul'a giden 58 yaşındaki K.Y yönetimindeki 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü TIR, ihbar üzerine polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Yapılan aramada Tır dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 64 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü K.Y. gözaltına alınırken 64 kaçak göçmen de parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde misafir edilen kaçak göçmenlerden 25'i bekletildikleri binanın pencerelerindeki demir korkuluğunu sökerek kaçtı. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kaçan 25 göçmen kentte farklı bölgelere dağıldı. Yetkililerin polise ihbar etmesi üzerine göçmenlerden 24'ü yakalandı. İzini kaybettirmeyi başaran 1 kaçak göçmen için de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, sınır dışı edilecek olan 63 kaçak göçmen bugün güvenlik tedbirleri eşliğinde Amasya'dan Van'a gönderildi. Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'nde kendileri için hazırlanan otobüslere teker teker binerek yola çıktı.

Kaçak göçmenlerin binadan kaçması olayına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlatarak mülkiye müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.