Amatör Hayat filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Amatör Hayat filmi ne zaman çekildi?

Spor ve komedi türündeki Amatör Hayat filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. 2021 yılında vizyona giren film, Türkiye'nin en iyi futbolcusu olan Ayhan Varol'un katılması gereken bir kampın uçağını kaçırmasıyla başına gelenleri işliyor. Başrollerinde Melis Tüzüngüç, Anıl Tetik gibi isimlerin yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Amatör Hayat filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair tüm detaylar…

AMATÖR HAYAT FİLMİ KONUSU

Türkiye'nin en iyi futbolcusu olan Ayhan Varol, katılması gereken bir kampın uçağını kaçırmıştır. Menajeri Sadi bu duruma kızıp ona özel uçak ayarlayacakken kendisi lüx arabası ile yetişeceğini söyler ve yola çıkar. Yola çıktığında yolunu kaybedip önüne çıkan bir ineğe çarpmamak için ağaca çarpar ve hafızasını kaybeder. Onu bulan Dertliler köyü muhtarı ve yanındaki adamlardan Cemal onu tanır ve çok iyi bir futbolcu olduğunu söyler. Muhtar ise dertliler köyün tanınması için bir futbol takımı kurmuş ve lige çıkmak için mücadele verir. Ayhan'ın iyi futbolcu olduğunu öğrenince ona yeni isim verir ve onu Murat olduğuna ikna eder. Murat köye ayak uydurmaya çalışır ve köyün güzel kızı Huri'ye âşık olur. Bütün Türkiye'de manşet olan kayıp futbolcu Ayhan Varol, sonunda menajeri tarafından bulunur. Köylüler ve menajeri arasında çıkan kargaşada Ayhan kafasına aldığı darbe ile hafızası yerine gelir ve eski hayatına döner. Ama Huri'yi hala unutmamıştır. Ayhan birden karar verip köye geri döner ve Huri ile evlenir.